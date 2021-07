Napoli, Demme dopo l’operazione: “Si inizia il recupero” (Di mercoledì 28 luglio 2021) dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro, Diego Demme già non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista tedesco ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram: un’immagine che lo ritrae in compagnia di un personaggio di Dragon Ball, accompagnata dal commento “Si inizia il recupero”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Demme (@diegoDemme) Foto: Instagram Demme L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021)l’intervento chirurgico al ginocchio destro, Diegogià non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista tedesco ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram: un’immagine che lo ritrae in compagnia di un personaggio di Dragon Ball, accompagnata dal commento “Siil”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego(@diego) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #Napoli | Operazione riuscita per #Demme a Villa Stuart - CorSport : #Napoli, per #Demme intervento riuscito: 'Si inizia il recupero' - sportli26181512 : Napoli, Schwoch: 'Demme. Spalletti ci puntava molto': L'ex giocatore: 'Agli azzurri è mancata fortuna e personalità… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Napoli | Operazione riuscita per #Demme a Villa Stuart - _softPizza_ : Siamo letteralmente messi nella merda, il Napoli sarebbe capace di tenere Gaetano per sostituire Demme e voi pensat… -