Myriam Catania e il fidanzato Quentin Kimmermann si sono lasciati

(Di mercoledì 28 luglio 2021)siPurtroppohanno deciso di lasciarsi e prendere strade diverse. L’amore tra la doppiatrice e il pubblicitario francese è scoppiato per caso a Ibiza qualche anno fa. Il loro sogno d’amore, poi, è stato coronato dalla nascita del figlio. Ma proprio nello stesso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : È finita tra una gieffina dell’ultima edizione e il suo fidanzato storico - eg0eccentrica : Myriam Catania si è lasciata, @leperlediglo come stai??? - Iperborea_ : @StefaniaFede2 Myriam Catania e il compagno si sono lasciati - fabiodagostiino : Da sinistra a destra: Selvaggia Roma, Myriam Catania e Giacomo Urtis -

Ultime Notizie dalla rete : Myriam Catania

Io Donna

Ma per quale motivo? Luca Argentero e Miryam, una delle più belle coppie del mondo del cinema Luca Argentero esi sono sposati esattamente nel 2007 e poi hanno deciso di ...Nel 2018 Occulto ha partecipato al film " 3+1 giorni per innamorarsi " di Benedetta Pontellini con Marco Bonini,, Barbara Foria, Francesco Montanari e Maurizio Costanzo.Myriam Catania e il fidanzato storico Quentin Kimmermann si sono lasciati. Ecco l'annuncio sul profilo Instagram di lui. I dettagli.Luca Argentero e Myriam Catania non sono più una coppia. Le motivazioni sulla fine del loro matrimonio spuntano finalmente fuori ...