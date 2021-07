Mydrama | la sua “Uh la la” è il brano dell’estate

(Di mercoledì 28 luglio 2021) È online il videoclip ufficiale di “Uh la la”, il nuovo singolo difeat. Vhelade, fuori da venerdì 16 luglio. Nel video, diretto da Nikolaj Corradinov, danze esotiche e sensuali si mescolano a un vortice di colori.e Vhelade si lasciano andare a passi spensierati e leggeri, sfoggiando un look ribelle e senza regole. La voglia di divertirsi abbatte le barriere linguistiche e culturali delle due cantanti, che sorridono insieme ballando sulle note di uno dei brani più interessanti che questa estate ci sta regalando. Racconta: “Uh La La” riprende il filone de “Le luci” per rappresentare altre esperienze della ...

