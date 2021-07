Motor Valley, ecco perché non chiuderà con il passaggio all’elettrico: il distretto si sta convertendo e la Germania dimostra che le supercar “verdi” si vendono (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il passaggio alle auto full electric entro il 2035 significa la fine della Motor Valley, il distretto industriale dell’Emilia-Romagna. Parola del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che al seminario della Fondazione Symbola ha reso pubblici i suoi timori per il settore automobilistico di lusso, più che per la lotta alle emissioni. Secondo Cingolani c’è troppo poco tempo per adeguare il distretto Motoristico al passaggio all’elettrico. Eppure, a inizio maggio di quest’anno, la Regione Emilia-Romagna ha annunciato che Silk-FAW, la joint ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilalle auto full electric entro il 2035 significa la fine della, ilindustriale dell’Emilia-Romagna. Parola del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che al seminario della Fondazione Symbola ha reso pubblici i suoi timori per il settore automobilistico di lusso, più che per la lotta alle emissioni. Secondo Cingolani c’è troppo poco tempo per adeguare ilistico al. Eppure, a inizio maggio di quest’anno, la Regione Emilia-Romagna ha annunciato che Silk-FAW, la joint ...

