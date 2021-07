Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Cal #Crutchlow sostituirà Franco #Morbidelli nei prossimi tre Gran Premi - OA_Sport : #MotoGP, Cal #Crutchlow sostituirà Franco #Morbidelli nei prossimi tre Gran Premi - infoitsport : MotoGP UFFICIALE Cal Crutchlow per Morbidelli nei prossimi tre GP - matteopittaccio : RT @LiveGPit: #MotoGP Cal Crutchlow sostituisce Franco Morbidelli nei prossimi tre GP ?? @matteopittaccio - LiveGPit : #MotoGP Cal Crutchlow sostituisce Franco Morbidelli nei prossimi tre GP ?? @matteopittaccio -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Cal

's not setting himself any goals, aside from clocking up some precious miles as he continues to ... It's a very competitiveclass, but I'm really looking forward to it and it's going to be ...Crutchlow sostituirà Franco Morbidelli, operato al ginocchio a fine giugno, per le prossime tre gare del mondiale, ha annunciato il team Yamaha - Petronas. Morbidelli, 13/o nel mondiale ...Come si temeva, ed era facilmente preventivabile, lo stop di Franco Morbidelli non sarebbe stato breve. L'infortunio al ginocchio terrà il pilota romano fuori dal Circus ancora a lungo e, dopo aver sa ...L'intervista all'a.d. Aprilia: "Una casa si costruisce dalle fondamenta, ed è dove siamo oggi, la nostra struttura si sta consolidando. Vogliamo Dovizioso ancora con noi, anche se fosse soltanto come ...