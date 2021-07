Morto suicida De Donno, il padre della terapia al plasma iperimmune (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mantova, 28 lug – Giuseppe De Donno, il medico del plasma iperimmune, è stato trovato Morto nella sua abitazione di Curtatone, in provincia di Mantova, nel pomeriggio di martedì 27 luglio da alcuni parenti. L’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova si è tolto la vita a 54 anni. I motivi del suicidio non sono ancora stati chiariti. In casa, i carabinieri che coordinano le indagini non hanno trovato nessuna lettera d’addio, nessun biglietto che possa spiegare un gesto così estremo. De Donno era amato e apprezzato dalla sua comunità. Il suo nome era balzato agli onori delle cronache nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mantova, 28 lug – Giuseppe De, il medico del, è stato trovatonella sua abitazione di Curtatone, in provincia di Mantova, nel pomeriggio di martedì 27 luglio da alcuni parenti. L’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova si è tolto la vita a 54 anni. I motivi del suicidio non sono ancora stati chiariti. In casa, i carabinieri che coordinano le indagini non hanno trovato nessuna lettera d’addio, nessun biglietto che possa spiegare un gesto così estremo. Deera amato e apprezzato dalla sua comunità. Il suo nome era balzato agli onori delle cronache nel ...

Advertising

Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla sua cura» - marcoarcorcocoo : RT @Apndp: #DeDonno 'E' morto' 'Suicida' 'L'hanno suicidato' 'O indotto a...' 'Qualcuno ha deciso che dovesse andarsene' 'Fosse stato vacc… - giuliaemme2 : RT @Gabbiacane: #DeDonno suicida. Quello che mise a punto la cura al plasma. E Mattei è morto per un incidente aereo... Ci credete? Io no. - YogaFrancesca : @stanzaselvaggia Aspettiamo con trepidazione la segnalazione per aver umiliato il dott. De Donno, responsabile di a… - simontek27 : RT @LUCIO_RIZZICA: MUORE SUICIDA IL DOTT. DE DONNO. Deriso, censurato, sottoposto a gogna mediatica, hanno bocciato il suo plasma iperimmun… -