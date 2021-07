Morto lo pneumologo magliese De Donno: avviò la cura del plasma iperimmune (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano - Sarebbe Morto suicida l'ex pneumologo di Maglie Giuseppe De Donno. I familiari lo hanno trovato ieri nella sua casa di Eremo, frazione del Comune di Curtatone, dove viveva con la moglie Laura ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano - Sarebbesuicida l'exdi Maglie Giuseppe De. I familiari lo hanno trovato ieri nella sua casa di Eremo, frazione del Comune di Curtatone, dove viveva con la moglie Laura ...

Advertising

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - MediasetTgcom24 : Mantova, morto lo pneumologo Giuseppe De Donno #GiuseppeDeDonno - rtl1025 : ? #GiuseppeDeDonno, il pneumologo mantovano diventato celebre per le sue battaglie pro terapia del #plasma contro i… - Lucacec71 : RT @StefanoBerto83: De Donno, il promotore della cura al plasma, è morto. Suicidio. Io spero che questa notizia orribile non venga strumen… - LNN999 : RT @matteosalvinimi: Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto pneumologo Morto lo pneumologo magliese De Donno: avviò la cura del plasma iperimmune Milano - Sarebbe morto suicida l'ex pneumologo di Maglie Giuseppe De Donno. I familiari lo hanno trovato ieri nella sua casa di Eremo, frazione del Comune di Curtatone, dove viveva con la moglie Laura e due figli, ...

E' morto Giuseppe De Donno, fu promotore del plasma contro il Covid De Donno: centinaia di vite salvate e nessuna ricaduta - Video De Donno è stato trovato morto nella ... Il corpo dell'ex pneumologo è stato ritrovato dai familiari nella sua casa di Eremo, frazione di ...

Mantova, morto lo pneumologo Giuseppe De Donno: fu tra i promotori della cura al plasma contro il Covid TGCOM Morto suicida Giuseppe De Donno, curò Covid con plasma iperimmune 27 luglio 2021 Un fulmine a ciel sereno che ha gettato nel lutto non solo la medicina mantovana ma anche tantissime persone comuni che in lui avevano visto un'ancora di salvezza nella tempesta del Cov ...

Morto Giuseppe De Donno, medico della plasmaterapia E' morto il dottor Giuseppe De Donno, sostenitore della plasmaterapia per combattere il Covid e uno dei simboli della lotta al virus.

Milano - Sarebbesuicida l'exdi Maglie Giuseppe De Donno. I familiari lo hanno trovato ieri nella sua casa di Eremo, frazione del Comune di Curtatone, dove viveva con la moglie Laura e due figli, ...De Donno: centinaia di vite salvate e nessuna ricaduta - Video De Donno è stato trovatonella ... Il corpo dell'exè stato ritrovato dai familiari nella sua casa di Eremo, frazione di ...27 luglio 2021 Un fulmine a ciel sereno che ha gettato nel lutto non solo la medicina mantovana ma anche tantissime persone comuni che in lui avevano visto un'ancora di salvezza nella tempesta del Cov ...E' morto il dottor Giuseppe De Donno, sostenitore della plasmaterapia per combattere il Covid e uno dei simboli della lotta al virus.