Morte Libero De Rienzo, arrestato pusher che gli ha venduto la droga. Incastrato grazie ai tabulati telefonici. Era il 15 luglio scorso quando, nella sua abitazione, venne rinvenuto il corpo senza vita dell'attore Libero De Rienzo. La causa della Morte fu causata ad un infarto. Le successive perquisizioni all'interno dell'abitazione dell'attore portarono anche al ritrovamento di eroina. A quel punto le indagini subirono un brusco cambiamento, perché erano cambiate le cause della

