Morte di Libero De Rienzo | arrestato un gambiano | gli avrebbe venduto eroina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morte Libero

Sarebbe stata un' di a causare ladell'attore trovato morto nella sua . In manette un gambiano con l'accusa di avergli venduto la dose killer. I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, diretti dalla Procura della Repubblica ...I carabinieri hanno proceduto all' arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all'attoreDe Rienzo, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta - ......Arrestato con l’accusa di aver venduto l’eroina all’attore Libero De Rienzo, un uomo ... I Pm avevano aperto un fascicolo per “morte in conseguenza di altro reato”. Le indagini si erano concentrate ...L'uomo effettuava anche "consegne a domicilio" spostandosi da una zona all'altra della Capitale con la metropolitana. Le celle telefoniche hanno individuato la sua posizione ...