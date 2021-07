Morte De Rienzo | arrestato il pusher che gli avrebbe dato la droga | operazione dei Carabinieri

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ihanno proceduto all' arresto delcheceduto laall'attore Libero De, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta - ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morte Rienzo

Sarebbe stata un' di a causare ladell'attore trovato morto nella sua . In manette un gambiano con l'accusa di avergli venduto la dose killer. I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, diretti dalla Procura della Repubblica ...... la dose di eroina al De. Sulle cause del decesso del protagonista di Fortapasc i magistrati di piazzale Clodio, che sulla vicenda hanno avviato un procedimento percome conseguenza di ...L'uomo effettuava anche "consegne a domicilio" spostandosi da una zona all'altra della Capitale con la metropolitana. Le celle telefoniche hanno individuato la sua posizione ...ROMA – È stato arrestato lo spacciatore che avrebbe venduto la droga a Libero De Rienzo, l’attore 44enne trovato morto la scorsa settimana nella sua abitazione a Roma. Le indagini portate avanti dai c ...