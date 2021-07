Morte De Rienzo | arrestato il pusher che avrebbe fornito droga all’attore

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le uniche notizie di cui si è a conoscenza è che si tratta di un uomo e che proviene dal Gambia. Sono queste le informazioni che i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hannosulcon l’accusa di aver venduto laconsumata dLibero Dela sera tra il 14 e il 15 luglio. Un consumo che potrebbe essergli stato fatale. Lo spacciatore è stato colto in flagranza di reato mentre stava cedendo stupefacente a diverse persone nella zona di Torre Angela, nella periferia Sud Est della Capitale. Nell’abitazione di Roma in cui è ...

I militari, dopo aver analizzato la sfera relazionale dell'attore e aver ascoltato i familiari, sono riusciti a ricostruire i momenti antecedenti ladi De. Alla luce del ritrovamento di ...L'epilogo delladell'attore napoletano Libero De, scomparso il 15 luglio scorso, assume ora i contorni più drammatici per quanto stanno rivelando le indagini degli investigatori. Un uomo, originario del ...Libero De Rienzo: arrestato il pusher che gli avrebbe venduto la droga - Si tratta di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato ...ROMA - L'epilogo della morte dell'attore napoletano Libero De Rienzo, scomparso il 15 luglio scorso, assume ora i contorni più drammatici per quanto stanno rivelando le indagini degli investigatori. U ...