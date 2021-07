Mortal Shell: Il DLC The Virtuous Cycle ha una data di uscita, arma e Shell svelati – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) The Virtuous Cycle è il nuovo DLC di Mortal Shell e ha ora una data di uscita: ecco i dettagli sulla nuova arma e la nuova Shell.. Cold Symmetry e PlayStack hanno confermato la data di uscita di The Virtuous Cycle: il DLC di Mortal Shell sarà disponibile a partire dal 18 agosto 2021 su PC (Epic Games Store e Steam), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nello stesso giorno ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Theè il nuovo DLC die ha ora unadi: ecco i dettagli sulla nuovae la nuova.. Cold Symmetry e PlayStack hanno confermato ladidi The: il DLC disarà disponibile a partire dal 18 agosto 2021 su PC (Epic Games Store e Steam), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nello stesso giorno ...

Advertising

Nextplayer_it : Il DLC Mortal Shell: The Virtuous Cycle uscirà il 18 agosto - GamingToday4 : Mortal Shell: Il DLC The Virtuous Cycle ha una data di uscita, arma e Shell svelati - Multiplayerit : Mortal Shell: Il DLC The Virtuous Cycle ha una data di uscita, arma e Shell svelati - misteruplay2016 : Mortal Shell sta per ricevere un’espansione che lo trasforma in un roguelike - Eurogamer_it : Sta per arrivare una nuova espansione per #MortalShell che cambierà drasticamente il gioco. -