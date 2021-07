Monza, Pereira: “Il nostro obiettivo è la Serie A. Trofeo Berlusconi con la Juve? Test importante” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro Pereira, calciatore portoghese ex Benfica, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Monza per parlare della sua nuova esperienza al club brianzolo: “Il primo impatto è stato molto buono, sono stato accolto da un gruppo molto unito. Sono felice di essere arrivato qui. Stroppa? È un allenatore con idee e una profonda conoscenza del calcio. A Crotone mi ha aiutato molto a crescere, proverò a ripagare la sua fiducia e quella della società. obiettivo? La Serie A, dando tutto quello che ho. Dany Mota? Ho parlato con lui da quando è nata la possibilità di venire al Monza. È un ragazzo eccezionale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pedro, calciatore portoghese ex Benfica, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali delper parlare della sua nuova esperienza al club brianzolo: “Il primo impatto è stato molto buono, sono stato accolto da un gruppo molto unito. Sono felice di essere arrivato qui. Stroppa? È un allenatore con idee e una profonda conoscenza del calcio. A Crotone mi ha aiutato molto a crescere, proverò a ripagare la sua fiducia e quella della società.? LaA, dando tutto quello che ho. Dany Mota? Ho parlato con lui da quando è nata la possibilità di venire al. È un ragazzo eccezionale ...

