Monza Juventus | buone notizie per Allegri in vista del Trofeo Berlusconi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 luglio 2021)– Il primo test stagionale per i bianconeri è stata la sfida contro il Cesena, club di serie C, vinta per 3-1. In campo si èuna formazione molto giovane, visto che ad allora non erano ancora rientrati alla base molti nazionali. Da qualche giorno a questa parte invecepuò contare anche Cristiano Ronaldo, Rabiot, Szczesny e tanti altri, in attesa che rientrino anche i nazionali azzurri. Con Chiellini pronto a tornare in bianconero: il rinnovo del contratto non sarà che una formalità, come ha sottolineato anche Agnelli., le ultimissime sul ...