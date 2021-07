Montecarlo sogna di diventare la Dubai del Mediterraneo

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Per decenni è stata l’emblema della città-scrigno, del paradiso (fiscale) per i ricchi di tutta Europa, per il jet-set internazionale, per una sorta di autopercepita élite del XX secolo. Ma orapensa di muoversi sulla scia delle città cui ha fornito esempi per conquistare un ruolo anche nel XXI secolo. La città del Gran Premio di InsideOver.