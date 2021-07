Montano lancia la rimonta: alle 12.30 sciabolatori in finale per l’oro! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Battuta 45-43 l’Ungheria del triolimpionico Szilagyi, superato in un grande assalto finale da Curatoli. Aldo a 42 anni accende gli azzurri dal 25-30, Berrè monumentale. Problemi muscolari per Samele. Ora c’è la Sud Corea Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Battuta 45-43 l’Ungheria del triolimpionico Szilagyi, superato in un grande assaltoda Curatoli. Aldo a 42 anni accende gli azzurri dal 25-30, Berrè monumentale. Problemi muscolari per Samele. Ora c’è la Sud Corea Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

