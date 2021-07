Montano: “Che meraviglia chiudere la carriera così, avrei firmato per questo finale” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aldo Montano, schermidore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sua ultima finale olimpica, in cui l’Italia si è dovuta arrendere alla Corea del Sud. Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perché ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo. Portare a casa questa medaglia che mi sento di aver aiutato i ragazzi a conquistarla tutta. È stato meraviglioso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aldo, schermidore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sua ultimaolimpica, in cui l’Italia si è dovuta arrendere alla Corea del Sud. Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perché ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene. È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo. Portare a casa questa medaglia che mi sento di aver aiutato i ragazzi a conquistarla tutta. È stato meraviglioso ...

Advertising

LiaCapizzi : Questo volevamo! L' Italia della sciabola in finale. 4 azzurri che -insieme, da anni- sono una cosa sola. La classe… - poliziadistato : #Tokyo2020 Medaglia d'argento per il portacolori delle #Fiammeoro #LucaCuratoli che insieme ad Aldo Montano ed Enri… - FBiasin : Sciabola a squadre in finale! Grandi! (La prima volta che ho visto #Montano alle Olimpiadi avevo i capelli).… - mattiafontana83 : Per capire la grandezza degli atleti che hanno chiuso con stile ai Giochi, pensate che Aldo Montano ha vinto la pri… - napolista : Lo schermidore italiano dopo l'argento conquistato: 'Ho sofferto tanto, è stato un anno complicato ma va bene così' -