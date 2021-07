Mondo TV Suisse | nuovo accordo con Silverlit su Robto Trains

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo l’conrelativo alla terza stagione di RobotTVha sottoscritto sempre con, importante produttore e distributore di giocattoli di Hong Kong un contratto per la vendita a terzi in Cina dei diritti di sfruttamento del giocattoloderivato dalle prime due stagioni di Robot. La società rammenta cheTV ha partecipato alla produzione della seconda stagione di Robotcon CJ&M, mentre non avevacollaborato alla produzione della prima ...

Teleborsa

