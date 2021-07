(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - “Nella scelta della pena, come nell'aggravante dell'articolo 416, questa Corte ha tenuto conto del ruolo svolto da Salvatore, unitamente a Massimo, di vertice e organizzatore della compagine associativa semplice collegata alla gestione delle cooperative, orientandone le scelte e le numerose condotte illecite in materia pubblica, finalizzata a lucrare dal settore degli appalti pubblici, inquinando persistemente e pesantemente, con metodi corruttivi pervasivi e per gran tempo, le scelte politiche e l'agire pubblico dell'ente locale (nelle intercettazioni il prestigio della pubblica amministrazione e ben poca cosa, essendo la Pa ...

Advertising

alex_orlowski : la tifoseria neonazi della @OfficialSSLazio è nelle news di mezzo mondo complimenti #fateschifo #FacciamoRete - salidaparallela : RT @LaChicca19: Atene 2004 - Tokyo 2021. Nel mezzo 16 anni di gioie, lacrime e sacrifici. 115 ori. 56 argenti. 35 bronzi. 11 record del mon… - hiiamsere : RT @LaChicca19: Atene 2004 - Tokyo 2021. Nel mezzo 16 anni di gioie, lacrime e sacrifici. 115 ori. 56 argenti. 35 bronzi. 11 record del mon… - TV7Benevento : Mondo di mezzo, giudici: 'Buzzi e Carminati vertici organizzazione'... - lifestyleblogit : Mondo di mezzo, giudici: 'Buzzi e Carminati vertici organizzazione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo mezzo

La Sicilia

... un profilo Instagram con 1 milione edi follower e una pagina Facebook con oltre 200 mila ... Fanno parte di un genere, il live action, che in Italia si fa poco eppure mescolare ilcartoon ......dei migliori traders del. Ottieni un conto Demo con 100.000 di credito virtuale >> In particolare, la casa automobilistica giapponese ha annunciato a maggio che si aspetta di produrre...“Nella scelta della pena, come nell’aggravante dell’articolo 416, questa Corte ha tenuto conto del ruolo svolto da Salvatore Buzzi, unitamente a Massimo Carminati, di vertice e organizzatore della com ...Solo motori green in Europa nel 2035, questa la proposta della UE che rischia davvero di dare un duro colpo al settore Automotive, soprattutto in Italia.