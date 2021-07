Missione Eurobond

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Glisono già vivi e lottano insieme a noi. Anche se non si dice. La Banca centrale europea nell’ultima riunione di luglio si è concentrata ancora sull’inflazione, che con le nuove linee guida sarà simmetrica, con possibilità di essere un po’ sopra il famoso 2 per cento, oltre che un po’ sotto. Egualmente previste le obiezioni di Germania e Olanda, con il capo della Bundesbank Jens Weidmann in attesa di capire che cosa uscirà dalle elezioni federali di settembre. Comunque Christine Lagarde ha ottenuto una maggioranza ampia, 16 su 19, sul proseguimento del Quantitative easing e dei tassi sotto zero. Però gli esperti di mercato tengono d’occhio un nuovo ruolo che la ...