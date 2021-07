Milan sui social – Il club ricorda il compleanno dell’ex rossonero Schiaffino (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ex centrocampista del Milan Juan Alberto Schiaffino avrebbe compiuto 96 anni oggi: ecco il ricordo dei rossoneri apparso sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ex centrocampista delJuan Albertoavrebbe compiuto 96 anni oggi: ecco il ricordo dei rossoneri apparso sui

Advertising

AntoVitiello : Domani la conferenza di presentazione di Mike #Maignan alle 13.45 sui canali del #Milan - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… - Testudo333 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… - Giacomobacci2 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… - matteo27213289 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… -