Migranti in fuga senza quarantena. Scatta l'emergenza a Pantelleria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pochi gli uomini delle Forze dell'ordine e pochi i mezzi per il trasferimento dei Migranti a Trapani. "Ho chiesto aiuto ma ancora nessun riscontro" spiega il sindaco dell'Isola a IlGiornale.it Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pochi gli uomini delle Forze dell'ordine e pochi i mezzi per il trasferimento deia Trapani. "Ho chiesto aiuto ma ancora nessun riscontro" spiega il sindaco dell'Isola a IlGiornale.it

fladig : Quest'anno le ONG in mare son poche. Eppure, le persone sono partite, in fuga dalle violenze della Libia. Il pull… - marcoranieri72 : RT @fratotolo2: Ennesima fuga da un centro di accoglienza: due #migranti 'minori non accompagnati' intercettati e bloccati. - KaimanMario : RT @Signorasinasce: A #Lampedusa è l'inferno, la polizia: 'Nell'hotspot 49 positivi al #Covid. Rischio focolai dai clandestini in fuga' ht… - Bobbio65M : RT @fratotolo2: Ennesima fuga da un centro di accoglienza: due #migranti 'minori non accompagnati' intercettati e bloccati. - EmiSilver1 : RT @fratotolo2: Ennesima fuga da un centro di accoglienza: due #migranti 'minori non accompagnati' intercettati e bloccati. -