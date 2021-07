Michetti: Stadio della Roma, Ostiense potrebbe essere area giusta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Sono favorevole e aperto alla costruzione di nuovi stadi sia per la Roma che per la Lazio ma solo se saranno considerati di interesse pubblico e quindi utili per la collettività. L’area di Ostiense potrebbe essere quella giusta. Ci consentirebbe di riqualificare l’intera zona, interrando il tratto ferroviario rendendo così la stazione una metro di superficie”. Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, alla trasmissione radiofonica capitolina ‘te la do io Tokyo’ di Centro Suono Sport. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)– “Sono favorevole e aperto alla costruzione di nuovi stadi sia per lache per la Lazio ma solo se saranno considerati di interesse pubblico e quindi utili per la collettività. L’diquella. Ci consentirebbe di riqualificare l’intera zona, interrando il tratto ferroviario rendendo così la stazione una metro di superficie”. Così Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di, alla trasmissione radiofonica capitolina ‘te la do io Tokyo’ di Centro Suono Sport.

