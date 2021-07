Michetti | se divento sindaco tengo delega a turismo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Siamo più avanti degli altri sulla squadra. Simonetta Matone sarà la nostra vicesindaca, Vittorio Sgarbi assessore alla Cultura. Adesso va ampliata e resa ancora più competitiva. Qualora dovessi essere elettoterrei laal. Da questo settore ripartirà la nostra città”. A dirlo è Enrico, candidatodel centrodestra alle prossime elezioni amministrative romane, al programma radiofonico capitolino ‘Te la do io Tokyo’ su Radio Centro Suono Sport. “Il- sottolinea- è l’asse su cui costruire una nuova logistica per la nostra città. Investire ...

