Mercato Juventus | cessione in attacco | visite mediche col nuovo club

(Di mercoledì 28 luglio 2021)– Operazione infiocchettata e già conclusa secondo il portale calcio.com. E’ tutto praticamente fatto per il passaggio di Marko Pjaca dallaal Torino. L’attaccante croato ha infatti già effettuato (con successo) ledi rito con la società granata e nelle prossime ore porrà la propria firma sulcontratto., Pjaca al Torino Si tratta di un’operazione finalizzata a liberare un posto importante in avanti e ad alleggerire il monte stipendi. Il calciatore croato, che stenta ad ...

Molti tifosi dellasono scontenti delportato avanti dal club bianconero in questa prima fase ed è a loro che si rivolge Mario Sconcerti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Con una provocazione. Il ...... Roberto De Zerbi ha parlato a Sportitalia di diversi temi anche in chiave. Particolare ... E ancora sulla: "Kulusevski? Un giocatore importante, oltre a Ronaldo, Dybala e Chiesa, ...MERCATO JUVENTUS – Operazione infiocchettata e già conclusa secondo il portale calciomercato.com. E’ tutto praticamente fatto per il passaggio di Marko Pjaca dalla Juventus al Torino. L’attaccante cro ...Raffaele Ametrano ha parlato della strategia di mercato del Napoli: 'Il club azzurro dovrà intervenire per forza sul mercato'.