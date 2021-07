Mercati europei positivi nel giorno della Fed (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nel giorno in cui si conclude la riunione della Federal Reserve. Gli addetti ai lavori si attendono una conferma dell’attuale politica monetaria, ma attendono indicazioni dal numero uno della banca centrale statunitense, Jerome Powell, per capire le prossime mosse dell’istituto nei mesi a venire. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.801,4 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nelin cui si conclude la riunioneFederal Reserve. Gli addetti ai lavori si attendono una conferma dell’attuale politica monetaria, ma attendono indicazioni dal numero unobanca centrale statunitense, Jerome Powell, per capire le prossime mosse dell’istituto nei mesi a venire. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valorivigilia a 1,181. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.801,4 ...

Mercati europei positivi nel giorno della Fed Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, ... Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per ...

AerCap ottiene via libera Ue su takeover Gecas a 30 miliardi L'irlandese AerCap Holdings ha ottenuto dalla Ue il via libera incondizionato al takeover da 30 miliardi di dollari di Ge Capital Aviation Services (Gecas), divisione di General Electric attiva nel le ...

