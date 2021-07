Me contro Te | la coppia di youtuber dei record al Giffoni | ' Ai piccoli parliamo di tutto | anche di vaccini e Coronavirus'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone ha cinque anni, viene da Capaccio Paestum e ha chiesto alla mamma di accompagnarlo in macchina con la cuginetta a vedere i veri idoli delFilm Festival 2021 (21 - 31 luglio), i Me ...

Advertising

planetpaul65 : RT @radio_zek: La polacca Katarzyna Zillmann, argento nel 4 di coppia di #canottaggio a #Tokyo2020, con la t-shirt 'Sport contro l’omofobia… - pieceofyou : RT @radio_zek: La polacca Katarzyna Zillmann, argento nel 4 di coppia di #canottaggio a #Tokyo2020, con la t-shirt 'Sport contro l’omofobia… - usuallynope : RT @radio_zek: La polacca Katarzyna Zillmann, argento nel 4 di coppia di #canottaggio a #Tokyo2020, con la t-shirt 'Sport contro l’omofobia… - _Nitori_kun : RT @radio_zek: La polacca Katarzyna Zillmann, argento nel 4 di coppia di #canottaggio a #Tokyo2020, con la t-shirt 'Sport contro l’omofobia… - myheurebleue : RT @radio_zek: La polacca Katarzyna Zillmann, argento nel 4 di coppia di #canottaggio a #Tokyo2020, con la t-shirt 'Sport contro l’omofobia… -

Ultime Notizie dalla rete : contro coppia

Corriere della Sera

... i Mete. Ha la mascherina con le facce dei due youtuber siciliani, Sofì e Luì (nessuno li ... Sofia Scalia e Luigi Calagna), e un quadernone a quadretti con l'immagine di questanella ...... quello del 3 - 0 che ha chiuso il primo tempoi calabresi, oggi in Serie B. Buone risposte per Inzaghi arrivano anche dal giovane Satriano , schierato in attacco incon Pinamonti e ...Simone ha cinque anni, viene da Capaccio Paestum e ha chiesto alla mamma di accompagnarlo in macchina con la cuginetta a vedere i veri idoli del Giffoni Film Festival 2021 (21-31 luglio), i Me contro.Dopo il k.o. contro Artacho Del Solar-Clancy, per proseguire il proprio cammino olimpico la coppia azzurra sarà chiamata a vincere la sfida contro il duo cubano Lidy-Leila.