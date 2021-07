Mbappé allo scoperto: «Il mio grande sogno è vincere la Champions col PSG» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Kylian Mbappé esce allo scoperto e sembra voler restare al Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese Niente Real Madrid per Kylian Mbappé? L’attaccante del PSG, reduce dalla delusione di Euro 2020 col rigore sbagliato negli ottavi di finale contro la Svizzera, ha rilasciato un’intervista alla rivista del club francese. «Il mio grande sogno è quello di vincere la Champions con il PSG, sarebbe qualcosa di incredibile», ha dichiarato Mbappé mettendo a tacere le voci di mercato che avrebbero generato un domino con lui ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Kylianescee sembra voler restare al Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese Niente Real Madrid per Kylian? L’attaccante del PSG, reduce dalla delusione di Euro 2020 col rigore sbagliato negli ottavi di finale contro la Svizzera, ha rilasciato un’intervista alla rivista del club francese. «Il mioè quello dilacon il PSG, sarebbe qualcosa di incredibile», ha dichiaratomettendo a tacere le voci di mercato che avrebbero generato un domino con lui ...

Advertising

marco_rogerio_ : @MileTrecarichi io lo vedo troppo allo United per rilanciare il club... lo voglio in premier. Poi se il Real davve… - ntomc : Varane allo United, Mbappé (l'anno prossimo al Real Madrid) e Insigne a far tremare il Napoli sono le riprove che o… - AnfetaMilan : @seciera_ Un’altra sua risposta allo stesso tweet dove dice che il real sta facendo una colletta per Mbappé - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Mbappè non rinnova col PSG. Ora CR7 deve uscire allo scoperto' -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé allo Juve, Ronaldo è tornato ma la partita è aperta: proseguono i contatti tra Mendes e il Psg. Ma ora parla Allegri Allo stato attuale delle cose, però, Ronaldo sembra che possa restare alla Juve ma suo malgrado. L'intreccio con Kylian Mbappé, infatti, non si è ancora sciolto. Il Real Madrid crede nel colpaccio e ...

Cristiano Ronaldo torna a Torino, il suo futuro è ancora alla Juventus? Il è sempre alla finestra ma molto, anzi quasi tutto, dipenderà da Mbappé che non rinnoverà e ... La Juventus, da parte sua, smentisce trattative per il rinnovo ma allo stesso tempo resta in contatto ...

Da Mbappé alla 'promessa' mantenuta di Pasquale Bruno, quelle parole che ti ho detto la Repubblica stato attuale delle cose, però, Ronaldo sembra che possa restare alla Juve ma suo malgrado. L'intreccio con Kylian, infatti, non si è ancora sciolto. Il Real Madrid crede nel colpaccio e ...Il è sempre alla finestra ma molto, anzi quasi tutto, dipenderà dache non rinnoverà e ... La Juventus, da parte sua, smentisce trattative per il rinnovo mastesso tempo resta in contatto ...