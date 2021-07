Marmellata di melone senza zucchero | fatela voi | ha meno di 70 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladiè quanto più di gustoso possiate realizzare per riportare l’estate in tavola anche nei mesi a venire! Perfetta a colazione sulle fette biscottate, si presta a farcire crostate e pasticcini rendendoli profumati e deliziosi. Facilissima da realizzarel’aggiunta dialcuno. Per questo, noi di Non Solo Riciclo, vi ricordiamo di scegliere solo frutti dolcissimi e maturi, preferibilmente biologici e a chilometro zero, propria ora che sono di facile reperibilità. Non dovrete aggiungere addensanti chimici, vi basterà utilizzare una o più mele ...