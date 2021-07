Maria De Filippi, una conquista che va oltre la vita lavorativa: “Mio padre ne sarebbe contento” (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Vanity Fair, Maria De Filippi racconta cosa avrebbe reso felice suo padre: si tratta di un evento speciale a cui prese parte nel 2014. Maria De Filippi, una professionista che ha saputo cambiare la storia della tv: così potremmo riassumere la carriera della moglie di Maurizio Costanzo. Talento, scrupolosità, creatività, sono solo alcune delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Vanity Fair,Deracconta cosa avrebbe reso felice suo: si tratta di un evento speciale a cui prese parte nel 2014.De, una professionista che ha saputo cambiare la storia della tv: così potremmo riassumere la carriera della moglie di Maurizio Costanzo. Talento, scrupolosità, creatività, sono solo alcune delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IlContiAndrea : #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienz… - MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - TheRadiodavid : RT @tvblogit: Lorella Cuccarini confermata ad Amici di Maria De Filippi, è ufficiale! Siete d'accordo? @LCuccarini @AmiciUfficiale #Amic… - giuliaprivato : RT @tvblogit: Lorella Cuccarini confermata ad Amici di Maria De Filippi, è ufficiale! Siete d'accordo? @LCuccarini @AmiciUfficiale #Amic… - zazoomblog : Mara Venier scrive a Maria De Filippi: una lettera rivela i dettagli della profonda amicizia - #Venier #scrive… -