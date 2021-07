Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa: “Sono Ipocondriaca” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ospite a Che Tempo che fa, Maria De Filippi ha dichiarato di soffrire di un disturbo invalidante anche se non fisico: l’ipocondria, ossia la paura di essere malati. Per questo ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ospite a Cheche fa,Deha dichiarato di soffrire di un disturbo invalidante anche se non fisico: l’ipocondria, ossia la paura di essere malati. Per questo ...

Advertising

IlContiAndrea : #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienz… - MonicaCirinna : #uominiedonne avrà come tronista una ragazza in transizione M to F. Brava Maria De Filippi che, in modo pragmatico… - LuigiLiccardo6 : RT @IlContiAndrea: #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza ecc… - glooit : Lorella Cuccarini confermata come insegnante ad Amici: “Maria De Filippi mi ha voluta di nuovo” leggi su Gloo… - nocchi_rita : RT @IlContiAndrea: #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza ecc… -