Mantova Definite le nuove soglie di contenimento del consumo di suolo e tra le novità la microzonazione sismica

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al Piano Territoriale Regionale, integrato ai sensi della L.R. 31/2014 suldi. Il via libera è arrivato ieri con il decreto del Presidente della Provincia Beniamino Morselli e domani, giovedì 29 luglio, è previsto il voto del Consiglio Provinciale per l’adozione. Poco prima sempre domani, illustrazione in Assemblea dei Sindaci (la ex Conferenza dei Comuni, prima della riforma Delrio). “Assemblea e Consiglio sono gli ultimi due passaggi importanti per giungere all’adozione del piano, prima fase del lungo iter che comunque si concluderà nei tempi stabiliti – spiega il ...