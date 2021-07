Måneskin: «Non vogliamo essere primi a tutti i costi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nonostante abbiano gli occhi del mondo puntati addosso, dai 49,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify al gigantesco billboard che troneggia a Times Square, nel cuore pulsante di New York, i Måneskin conservano la timidezza che avevano alla conferenza post-finale di X Factor di quattro anni fa, quando la forza prorompente sfoggiata sul palco si acquattava dietro sguardi timidi e risposte appena sussurrate. «Nessuno si aspettava una cosa del genere dopo l’Eurovision. Era un risultato impossibile da pronosticare» spiegano Damiano, Victoria, Ethan e Thomas in collegamento su Zoom a poche ore dall’annuncio del conferimento della prestigiosa Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento romano finito, prima di loro, nelle mani di personaggi come Giorgio Armani, Meryl Streep e Richard Gere, e del tour che li porterà a esibirsi nei palazzetti italiani ed europei tra il 2021 e il 2022, con un gran finale previsto al Circo Massimo il prossimo 9 luglio. https://www.youtube.com/watch?v=yOb9Xaug35M Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nonostante abbiano gli occhi del mondo puntati addosso, dai 49,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify al gigantesco billboard che troneggia a Times Square, nel cuore pulsante di New York, i Måneskin conservano la timidezza che avevano alla conferenza post-finale di X Factor di quattro anni fa, quando la forza prorompente sfoggiata sul palco si acquattava dietro sguardi timidi e risposte appena sussurrate. «Nessuno si aspettava una cosa del genere dopo l’Eurovision. Era un risultato impossibile da pronosticare» spiegano Damiano, Victoria, Ethan e Thomas in collegamento su Zoom a poche ore dall’annuncio del conferimento della prestigiosa Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento romano finito, prima di loro, nelle mani di personaggi come Giorgio Armani, Meryl Streep e Richard Gere, e del tour che li porterà a esibirsi nei palazzetti italiani ed europei tra il 2021 e il 2022, con un gran finale previsto al Circo Massimo il prossimo 9 luglio. https://www.youtube.com/watch?v=yOb9Xaug35M

Maneskin e Rolling Stones, parla la bassista Victoria: 'Quella volta al Circo Massimo...'

Maneskin: "Siamo la prova che l'italiano può essere esportato" Roma. La Sala Giulio Cesare del Palazzo Senatorio di Roma forse non è Buckingham Palace e la Sindaca Virginia Raggi non è la Regina Elisabetta, ma non c'è dubbio che la consegna della Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città, ai Maneskin, ricorda quando i Beatles diventarono baronetti e le istituzioni ...

Roma. La Sala Giulio Cesare del Palazzo Senatorio di Roma forse non è Buckingham Palace e la Sindaca Virginia Raggi non è la Regina Elisabetta, ma non c'è dubbio che la consegna della Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città, ai Maneskin, ricorda quando i Beatles diventarono baronetti e le istituzioni ...