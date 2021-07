Måneskin, il concerto-evento al Circo Massimo alla fine del tour (già) sold out (Di mercoledì 28 luglio 2021) I Måneskin prendono (anche) Roma. Sarà infatti il Circo Massimo della capitale a ospitare uno speciale concerto-evento, che concluderà in trionfo il tour della band romana. Una tournée, quella dei Måneskin, in partenza a dicembre con una serie di date (tredici in totale) nei palazzetti delle principali città d’Italia, che è già andato sold out per tutti i concerti. Proprio per festeggiare questo ennesimo successo, la band ha annunciato che il prossimo 9 luglio 2022 suonerà al Circo Massimo di Roma. Un ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Iprendono (anche) Roma. Sarà infatti ildella capitale a ospitare uno speciale, che concluderà in trionfo ildella band romana. Unanée, quella dei, in partenza a dicembre con una serie di date (tredici in totale) nei palazzetti delle principali città d’Italia, che è già andatoout per tutti i concerti. Proprio per festeggiare questo ennesimo successo, la band ha annunciato che il prossimo 9 luglio 2022 suonerà aldi Roma. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin concerto I Maneskin contro i No Vax: 'Rifiutare il vaccino è da pazzi, è come essere terrapiattisti' Il prossimo anno li vedrà anche protagonisti di un concerto evento nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, dove si esibiranno abato 9 luglio 2022. L'annuncio è arrivato durante l'evento ...

Maneskin: 'Green pass per i concerti? Utili, aiutano il martoriato settore della musica' Come riportato da Il Fatto Quotidiano , la band si è dichiarata giustamente a favore: Opinione condivisibile ma opposta a quella di Eric Clapton, ricordate? Il concerto al Circo Massimo annunciato ...

