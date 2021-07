Manchester City, Guardiola prepara il colpo da 100 milioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Manchester City è pronto a scatenarsi sul mercato: Harry Kane rimane il primo obiettivo per il ruolo di centravanti ma i citizens vogliono anche un esterno. Il primo nome sulla lista di Pep Guardiola è quello di Jack Grealish. Il City ha presentato all’Aston Villa un’offerta da 88mln di euro. La richiesta, tuttavia, rimane di 100mln. I villans, però, hanno proposto all’esterno inglese il rinnovo di contratto ma la volontà di Grealish è quella di cambiare aria. Il City continuerà a provarci. A riferirlo è il Daily Mail. Potrebbe interessarti anche: calciomercato Milan, sfuma un obiettivo per la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilè pronto a scatenarsi sul mercato: Harry Kane rimane il primo obiettivo per il ruolo di centravanti ma i citizens vogliono anche un esterno. Il primo nome sulla lista di Pepè quello di Jack Grealish. Ilha presentato all’Aston Villa un’offerta da 88mln di euro. La richiesta, tuttavia, rimane di 100mln. I villans, però, hanno proposto all’esterno inglese il rinnovo di contratto ma la volontà di Grealish è quella di cambiare aria. Ilcontinuerà a provarci. A riferirlo è il Daily Mail. Potrebbe interessarti anche: calciomercato Milan, sfuma un obiettivo per la ...

