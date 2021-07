"Maledetto virus". Il calvario della sorella di Cristiano Ronaldo, ricoverata: brusco peggioramento, le sue condizioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per Covid 19. È stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio su Instagram. La cantante ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 il 17 luglio e, dopo 6 giorni in isolamento domiciliare a casa, ha avuto un peggioramento ed è stata ricoverata in ospedale per Covid per polmonite. A rendere noto quanto le è accaduto è stata la diretta interessata, con un post su Instagram: "Per rispetto verso chi mi segue - ha postato sul social - e si prende cura di me e dei miei. A causa del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Katia Aveiro,di, è statain ospedale per Covid 19. È stata la stessa Katia ad annunciarlo sui social con un lungo messaggio su Instagram. La cantante ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 il 17 luglio e, dopo 6 giorni in isolamento domiciliare a casa, ha avuto uned è statain ospedale per Covid per polmonite. A rendere noto quanto le è accaduto è stata la diretta interessata, con un post su Instagram: "Per rispetto verso chi mi segue - ha postato sul social - e si prende cura di me e dei miei. A causa del ...

