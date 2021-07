Mafia Capitale | giudici motivazioni | ‘Buzzi e Carminati vertici organizzazione' 2

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - “La figura criminale di Buzzi si caratterizza – proseguono i- per aver pesantemente influenzato ed inquinato l'agire pubblico per anni creando una compagine associativa comprendente personaggi anche di primo piano della vita pubblica, coordinandone l'azione criminale nel perseguimento di numerosi reati-fine per i quali è stata definitivamente accertata la sua responsabilità (sedici episodi corruttivi, sette di turbativa d'asta, uno di traffico di influenze illecite e uno di trasferimento fraudolento di valori)”. “L'episodio criminoso di organizzatore è eccezionalmente grave (…) perché l'agire è diretto alla surrettizia gestione della macchina ...

... garantendosi canali di approvvigionamento di stupefacenti utilizzati in favore dei clan attivi nella. In occasione del suo arresto, è stato trovato in possesso di una carta di identità ...... firmando inchieste importanti come il sequestro Soffiantini (1998), gli omicidi die camorra,... città dove vive tuttora, alternandosi a Marco Varvello nei reportage dallabritannica. ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Nella scelta della pena, come nell’aggravante dell’articolo 416, questa Corte ha tenuto conto del ruolo svolto da Salvatore Buzzi, unitamente a Massimo Carminati, di verti ...Stassi deve scontare una pena di 11 anni e 7 mesi di carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ...