Macron come Hitler sui poster | legali presidente fanno causa

Emmanuel Macron fa causa a Michel Ange Flori, il proprietario di alcuni cartelloni pubblicitari sui quali – a Tolone e Seyne-sur-Mer – era stato affisso un fotomontaggio che ritraeva il presidente francese 'mascherato' da Hitler, con baffetti e in uniforme, al braccio una fascia con il simbolo de La Rem (La République en marche) e la scritta 'Obbedisci e fatti vaccinare'". A riportarlo è Bfmtv, precisando che la causa è stata intentata dagli avvocati del presidente della Repubblica.

