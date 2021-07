M5S: Conte, 'ecco carta valori, è identità Movimento, ne orienterà azione' (6) (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Rispetto della legalità. "Il rispetto della legge e delle regole giuridiche - si legge ancora - è condizione indispensabile per assicurare una pacifica convivenza e un più ordinato svolgimento della vita sociale. Lottare contro le organizzazioni criminali e contro la corruzione significa combattere le rendite parassitarie di chi indebitamente drena le risorse della intera collettività, significa difendere i diritti di tutti i cittadini onesti e contrastare lo svantaggio competitivo che subiscono le imprese e, più in generale, gli operatori economici che agiscono nella legalità rispetto a quelli che operano nel malaffare". Trasparenza e semplificazione. "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Rispetto della legalità. "Il rispetto della legge e delle regole giuridiche - si legge ancora - è condizione indispensabile per assicurare una pacifica convivenza e un più ordinato svolgimento della vita sociale. Lottare contro le organizzazioni criminali e contro la corruzione significa combattere le rendite parassitarie di chi indebitamente drena le risorse della intera collettività, significa difendere i diritti di tutti i cittadini onesti e contrastare lo svantaggio competitivo che subiscono le imprese e, più in generale, gli operatori economici che agiscono nella legalità rispetto a quelli che operano nel malaffare". Trasparenza e semplific. "La ...

