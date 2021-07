Lutto nello spettacolo italiano, una perdita enorme. Ha sposato la donna amata poche ore prima (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il suo romanticismo espresso in musica ha appassionato più di una generazione, purtroppo è arrivato fin troppo presto il momento di dire ‘addio’ ad un grande esponente del panorama artistico degli anni Settanta: Gianni Nazzaro si è spento all’età di 72 anni per una brutta malattia. Tra le sue memorabili hit ricordiamo Quanto è bella lei ma soprattutto Perdere l’amore. L’annuncio è arrivato dalla compagna Nada Ovcina. La carriera di Gianni Nazzaro è iniziata a metà anni ’60, periodo in cui si è dimostrato anche un ottimo imitatore di Adriano Celentano, Bobby Solo e Gianni Morandi. Ma cantare era il suo sogno e il vero successo è poi giunto nel 1972, da lì grandi hit quali A modo mio e In ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il suo romanticismo espresso in musica ha appassionato più di una generazione, purtroppo è arrivato fin troppo presto il momento di dire ‘addio’ ad un grande esponente del panorama artistico degli anni Settanta: Gianni Nazzaro si è spento all’età di 72 anni per una brutta malattia. Tra le sue memorabili hit ricordiamo Quanto è bella lei ma soprattutto Perdere l’amore. L’annuncio è arrivato dalla compagna Nada Ovcina. La carriera di Gianni Nazzaro è iniziata a metà anni ’60, periodo in cui si è dimostrato anche un ottimo imitatore di Adriano Celentano, Bobby Solo e Gianni Morandi. Ma cantare era il suo sogno e il vero successo è poi giunto nel 1972, da lì grandi hit quali A modo mio e In ...

