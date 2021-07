L’Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico (Di mercoledì 28 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Tante le novità: un corso magistrale in comunicazione e una rinnovata offerta post laurea Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per L’Università Telematica degli Studi IUL con tante novità sul fronte dell’organizzazione didattica e dell’offerta formativa. Ai sette corsi di laurea in catalogo si aggiunge il corso di laurea magistrale in Innovazione digitale e comunicazione (classe LM-91), organizzato insieme alL’Università degli Studi di Foggia, socio promotore dell’Ateneo IUL con l’ente di ricerca INDIRE.“Con l’apertura delle iscrizioni diamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Tante le novità: un corso magistrale in comunicazione e una rinnovata offerta post laurea Aperte lealperTelematica degli Studi IUL con tante novità sul fronte dell’organizzazione didattica e dell’offerta formativa. Ai sette corsi di laurea in catalogo si aggiunge il corso di laurea magistrale in Innovazione digitale e comunicazione (classe LM-91), organizzato insieme aldegli Studi di Foggia, socio promotore dell’Ateneo IUL con l’ente di ricerca INDIRE.“Con l’apertura dellediamo ...

Advertising

CorriereCitta : L’Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico - MasterblogBo : FIRENZE (ITALPRESS) – Tante le novità: un corso magistrale in comunicazione e una rinnovata offerta post laurea Ape… - messina_oggi : L’Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademicoFIRENZE (ITALPRESS) - Tante le novità: un corso mag… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash L’Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro L’Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università IUL L'Università IUL apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico Corriere dell'Umbria