L'ultima finale olimpica della Pellegrini e le medaglie azzurre: gli highlights del quinto giorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il settimo posto nella quinta finale olimpica consecutiva per Federica Pellegrini, l'argento della squadra maschile di sciabola e il bronzo di Burdisso e della squadra maschile nel canottaggio. Guarda ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il settimo posto nella quintaconsecutiva per Federica, l'argentosquadra maschile di sciabola e il bronzo di Burdisso esquadra maschile nel canottaggio. Guarda ...

chetempochefa : GRAZIE FEDE ???? Per tutto quello che ci hai regalato in questi 20 anni di carriera e per quest’ultima grande finale… - LiaCapizzi : THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 2… - Coninews : Un'avventura indimenticabile iniziata ad Atene nel 2004. Cinque finali olimpiche consecutive da assoluta protagonis… - RuggieriAndy : RT @chetempochefa: GRAZIE FEDE ???? Per tutto quello che ci hai regalato in questi 20 anni di carriera e per quest’ultima grande finale olimp… - sivabendaiciao : @CuocoFiorellino Io cerco sempre di dare un’ultima possibilità con un’interrogazione finale, spiace bocciare -