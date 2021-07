L'ultima di Fede e Montano e... Ascolta il riassunto della 5ª giornata e le voci dei protagonisti (Di mercoledì 28 luglio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Olimpiadi: tutte le notizie 28 luglio 2021 Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Olimpiadi: tutte le notizie 28 luglio 2021

Advertising

chetempochefa : GRAZIE FEDE ???? Per tutto quello che ci hai regalato in questi 20 anni di carriera e per quest’ultima grande finale… - andreasfrater : RT @RatzingerDixit: 'Adulta' non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente radica… - RatzingerDixit : 'Adulta' non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente ra… - NemyLandia : RT @chetempochefa: GRAZIE FEDE ???? Per tutto quello che ci hai regalato in questi 20 anni di carriera e per quest’ultima grande finale olimp… - sonounafatinaaa : RT @perchetendenza: 'Grazie Fede': Perché dopo anni di vittorie, record e grandi imprese Federica Pellegrini ha nuotato per l'ultima volta… -