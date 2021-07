Luka Romero: i tifosi lo adorano già (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si è concluso oggi, mercoledì 28 luglio. I biancocelesti dopo diversi giorni presso le Tre Cime di Lavaredo, sono di nuovo a Roma dove si riposeranno qualche giorno per poi partire per la Germania. Ieri, martedì 27 luglio, l’amichevole contro il Padova: unica nota positiva Luka Romero. La Lazio saluta Auronzo di Cadore Perchè Luka Romero piace così tanto? Velocità, scaltrezza e tecnica. Ecco perchè Luka Romero piace così tanto in casa Lazio. Il giocatore arrivato nel club biancoceleste durante questa finestra di mercato estivo, ha già ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si è concluso oggi, mercoledì 28 luglio. I biancocelesti dopo diversi giorni presso le Tre Cime di Lavaredo, sono di nuovo a Roma dove si riposeranno qualche giorno per poi partire per la Germania. Ieri, martedì 27 luglio, l’amichevole contro il Padova: unica nota positiva. La Lazio saluta Auronzo di Cadore Perchèpiace così tanto? Velocità, scaltrezza e tecnica. Ecco perchèpiace così tanto in casa Lazio. Il giocatore arrivato nel club biancoceleste durante questa finestra di mercato estivo, ha già ...

Skiller983 : @livingbychanel Raul non s'infama peró adoro luka romero?? - marcoleeno8 : Luka Romero pallone d’oro 2027 - livingbychanel : In questo profilo accetto solo fan di Luka romero, se vi piace Raul moro potete anche bloccarmi - 9965Tod : Quanto mi gasa Luka Romero della Lazio madre de dios - Pierlai : A giudicare dalla pace nella mia home Luka Romero avrà cantato baby shark come rito di iniziazione -