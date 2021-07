Love is in the air, le anticipazioni del 29 luglio: Eda ha un brutto presentimento (Di mercoledì 28 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: puntata 29 luglio. Eda ha un brutto presentimento, Serkan le nasconde la dolorosa verità sui suoi genitori. Eda in lacrimeLa storia d’amore di Eda e Serkan non è più un segreto, ma all’orizzonte ci sono nuovi ostacoli. La felicità della coppia è di nuovo a rischio dopo la rivelazione di Alptekin: la holding fu responsabile (indiretta) della morte dei genitori di Eda. Il capo famiglia dei Bolat aveva provato a rintracciare la figlia delle vittime dell’incidente, avrebbe voluto aiutarla per combattere quel senso di colpa. Il suo cognome all’anagrafe, però, era stato cambiato ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 28 luglio 2021)is in the air: puntata 29. Eda ha un, Serkan le nasconde la dolorosa verità sui suoi genitori. Eda in lacrimeLa storia d’amore di Eda e Serkan non è più un segreto, ma all’orizzonte ci sono nuovi ostacoli. La felicità della coppia è di nuovo a rischio dopo la rivelazione di Alptekin: la holding fu responsabile (indiretta) della morte dei genitori di Eda. Il capo famiglia dei Bolat aveva provato a rintracciare la figlia delle vittime dell’incidente, avrebbe voluto aiutarla per combattere quel senso di colpa. Il suo cognome all’anagrafe, però, era stato cambiato ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - redazionetvsoap : #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #29luglio - senkanokoi : @tfuaraki anche se in realtà giocano all’ex palalido (che ora si chiama tipo allianz cloud?) PERÒ I LOVE THE SPIRIT - teartaesl1 : giuro che io i work out li voglio fare però poi ops mi ricordo che c'è un nuovo episodio di love is in the air e se… -