Lo scudo del Rojava è la sua gente (Di mercoledì 28 luglio 2021) La linea del fronte è a poco più di un chilometro dalla casa di due piani di Tel Temer diventata il quartier generale delle Msf, le unità di difesa siriache cristiane nel Rojava. Oltre quella linea stazionano le truppe turche e i miliziani islamisti che hanno occupato il cantone di Afrin nell'aprile 2018 e un anno e mezzo dopo un corridoio di terre lungo 100 chilometri alla frontiera nord. Non ci sono solo loro. Ci sono anche tanti civili rimasti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

