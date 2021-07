LIVE Tiro a volo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | debuttano Jessica Rossi e Silvana Stanco

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.32 5 su 5 perche è un cecchino al debutto in queste. 2.28 Comincia con il piede giustonella prima cinquina. 2.25 24 su 25 per: in pienissima corsa per la qualificazione l’azzurra, in tante infatti hanno sbagliato in questa prima serie. Adesso tocca a. 2.21 L’en-plein dopo la prima serie sin qua è riservato soltanto alla francese Carole Cormenier. Fondamentale per...