LIVE Stati Uniti-Iran 28-12, Olimpiadi basket in DIRETTA: americani già in fuga dopo 10 minuti (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 32-15 Canestro di Tatum 30-15 Si sblocca l’Iran con la tripla di Davarpanah! 30-12 Due su due ai liberi per Green 28-12 Non segna più l’Iran, mentre si sblocca Middleton a chiudere il primo quarto 26-12 Momento di stanca nel match quando manca un minuto al primo stop 26-12 Ancora Durant da oltre l’arco e Stati Uniti che volano a +14! 23-12 Tripla di Durant e USA in fuga. Timeout Iran 20-12 Ancora Lillard da oltre l’arco! 17-12 Risponde Yakhchalidehkordi, seconda tripla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 32-15 Canestro di Tatum 30-15 Si sblocca l’con la tripla di Davarpanah! 30-12 Due su due ai liberi per Green 28-12 Non segna più l’, mentre si sblocca Middleton a chiudere il primo quarto 26-12 Momento di stanca nel match quando manca un minuto al primo stop 26-12 Ancora Durant da oltre l’arco eche volano a +14! 23-12 Tripla di Durant e USA in. Timeout20-12 Ancora Lillard da oltre l’arco! 17-12 Risponde Yakhchalidehkordi, seconda tripla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran Olimpiadi basket in DIRETTA: pronti per la palla a due! - #Stati #Uniti-Iran #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran Olimpiadi basket in DIRETTA: l’ex-Dream Team vuole reagire dopo la prima batosta - #Stati… - Renato91845898 : @xheydrew I diritti già sono stati dati e sono identici a Tokyo 2020 .. la rai ha le stesse ore di live. - live_dom : RT @giuslit: Precisazione: i soldi per il recovery Plan ci sono. Finora ne sono stati raccolti emettendo obbligazioni per 45 miliardi. Il p… - WIntheforest : @klaineseokie Noooooo!??Io ho sentito il live alla radio! Sono stati fantastici!?? -