LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziata la finale per il bronzo. Italia in pedana dalle 12.30 (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Si chiude così il primo assalto con l’Ungheria nettamente avanti. 4-1 Si sblocca Huebers con una stoccata al bersaglio basso. 4-0 Dopo una lunga revisione la stoccata è stata assegnata all’Ungheria. 3-0 L’ungherese allunga con una bella parata e risposta, Huebers in difficoltà. 2-0 Il magiaro è il più lesto ad attaccare. 1-0 Subito Ungheria avanti grazie alla stoccata di Szilagyi. INIZIA LA finale PER IL bronzo 11.25 Mancano circa cinque minuti all’inizio della finale che assegnerà il bronzo. 11.20 La sfida contro la Corea del Sud sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 Si chiude così il primo assalto con l’Ungheria nettamente avanti. 4-1 Si sblocca Huebers con una stoccata al bersaglio basso. 4-0 Dopo una lunga revisione la stoccata è stata assegnata all’Ungheria. 3-0 L’ungherese allunga con una bella parata e risposta, Huebers in difficoltà. 2-0 Il magiaro è il più lesto ad attaccare. 1-0 Subito Ungheria avanti grazie alla stoccata di Szilagyi. INIZIA LAPER IL11.25 Mancano circa cinque minuti all’inizio dellache assegnerà il. 11.20 La sfida contro la Corea del Sud sarà ...

