LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la finale Italia-Corea del Sud (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 A segno stavolta l'azzurro. 3-4 Non arriva la stoccata di Curatoli, che viene punito. 3-3 Kim trova il pari. 3-2 Grande equilibrio. 2-1 Attacco in affondo dell'azzurro. 1-1 Risponde Curatoli. 0-1 inizia forte la Corea. 12.30 inizia la finale! Primo assalto tra Curatoli e Kim. 12.28 Le due squadre entrano in pedana. Sguardo concentratissimo per Aldo Montano, che a 42 anni vuole farsi l'ultimo regalo della carriera. 12.27 Ricordiamo che l'Italia farà a meno di Luigi Samele, infortunatosi contro l'Ungheria in ...

